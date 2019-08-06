Общество

Портал администрации Псковской области занял 34-место в рейтинге открытости сайтов региональных правительств

Портал администрации Псковской области занял 34-место в рейтинге открытости сайтов региональных правительств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Проектного центра «Инфометр», сайт информационная открытость сайта www.pskov.ru составляет 59,571%.

Эксперты Инфометра в пятый раз оценили открытость сайтов высших региональных органов исполнительной власти.

Итоги исследования сайтов региональных правительств и администраций представлены в докладе Проектного центра «Инфометр»: информационная открытость в регионах варьируется от 14,5% до 100%. Средний по России показатель - 57%, и он поддерживается главным образом за счет 12 регионов РФ, открытость которых выше 80%. 30 регионов из 85 не выполняют требования законодательства и методических рекомендаций даже на 50%.

Информационная открытость – это наличие актуальной информации на сайте органа власти, а также удобство ее поиска, обработки и использования. Экспертный рейтинг открытости составлен на основе 115 нормативных и экспертных требований. Удобство интерфейса для граждан оценивалось по шкале от 0 до 6.

Лидеры рейтинга-2019 - шесть сайтов с открытостью выше 90%:

- Правительство Ростовской области и правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 100,00%

- Администрация Томской области - 99,3%

- Правительство Калужской области - 97,7%

- Правительство Вологодской области - 93,4%

- Правительство Республики Башкортостан - 91,1%

Высшую оценку 6 за удобство интерфейса получили лишь два субъекта РФ - правительство Ростовской области и правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место с оценкой 5 делят администрация Томской области и правительство Калужской области.