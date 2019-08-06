Общество

Международное лето проходит в Полистовском заповеднике

С 31 июля по 2 августа Полистовье заговорило на разных языках мира – волонтеры международной организации AIESEC снова приехали в заповедник. В течение трех дней молодые люди занимались с детьми в деревнях Цевло и Гоголево, а также знакомились с природой Полистовского заповедника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, в этом году участниками программы стали гости из девяти стран – Германии, Сербии, Греции, Египта, Турции, Китая, Франции, Пакистана и Италии.

В первый день волонтеры подготовили игровую программу в деревне Цевло. Несмотря на хмурую погоду, желающих узнать больше о дальних странах оказалось немало. Началась программа со спортивной разминки и игр – они помогают преодолеть языковой барьер и начать понимать друг друга практически без слов. После игр, участники мероприятия переместились на научно-техническую базу, здесь гости рассказали о своих странах, известных достопримечательностях, природных и культурных особенностях родных мест.

На следующий день волонтёры отправились в деревне Гоголево. Пришедшие на мероприятие ребята с удовольствием слушали рассказы иностранных гостей и принимали участие в предложенных играх. Вечером все желающие перешли на спортивную площадку, где волонтёры смогли пообщаться с представителями более взрослого поколения – за игрой в волейбол и футбол.

В последний день гости побывали на экскурсионных маршрутах заповедника, где познакомились с красотой и разнообразием природы Полистовья – разными видами болот, лесами и лугами. Дикие уголки природы вызвали большой восторг у большинства участников – многие из них, например, никогда не бывали на верховом или переходном болоте, а также не встречали в таком количестве следы зверей и птиц.

Администрация Полистовского заповедника благодарит организаторов и участников программы за яркие эмоции, хорошее настроение и увлекательные мероприятия, и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.