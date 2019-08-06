Общество

Аналитики выяснили, кому предлагают самую высокую заработную плату в Псковской области в августе

Аналитики HeadHunter Северо-Запад проанализировали 1 272 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 31 июля, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц.

В рамках общей тенденции сокращения числа опубликованных вакансий в России количество предложений о работе, размещенных в Псковской области в июле, сократилось на 14% в сравнении с показателем июля прошлого года. В прошлом году рынок вакансий пополнился на 34%, если сравнивать с летней активностью работодателей в июле 2017 года.

Что касается соискателей, заинтересованных в новых вариантах занятости, их число увеличивается: в июле в Псковской области было открыто или обновлено на 10% больше резюме, чем в июне, а год к году количество резюме псковичей выросло на 12% (в июле к аналогичному месяцу прошлого года).

Динамика спроса и предложения влияет на уровень конкуренции в городе. Так в июле на одну открытую вакансию в среднем приходилось 3,3 активных резюме. То есть на одно вакантное место претендовали 3-4 соискателя.

При этом конкурентная обстановка в разных профессиональных областях отличается. Выше среднего конкуренция наблюдается в сфере «Высший менеджмент» (7,2 резюме на одну вакансию). И напротив, бороться за внимание кандидатов из профобластей «Консультирование» (0,2), «Инсталляция и сервис» (0,3), «Домашний персонал», «Рабочий персонал» (по 0,4), «Медицина, фармацевтика», «Страхование» (по 0,6), «Автомобильный бизнес» и «Добыча сырья» (по 1) приходится работодателям.

Самые востребованные специалисты. Больше всего предложений о работе в июле текущего года в Псковской области было открыто для представителей сфер «Продажи» (31% от общего количества вакансий), «Рабочий персонал» (20%) и «Производство» (14%). В топ-10 лидеров по спросу у работодателей также вошли: «Транспорт, логистика», «Начало карьеры, студенты» и «Административный персонал» (по 9%), «Банки, инвестиции, лизинг» и «IT, интернет, телеком» (по 7%).

Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Псковской области в июле 2019 года увеличился до 35 000 рублей.

Самую высокую зарплату в начале августа предлагают главному инженеру – от 150 000 рублей на руки.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Псковской области в августе.