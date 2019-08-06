Общество

Порядка 350 мест под захоронения будут введены на Крестовском кладбище к 1 октября

С 1 октября будет введена в эксплуатацию вторая очередь Крестовского кладбища. Об этом заявил сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава администрации города Александр Братчиков.

Он напомнил, что на кладбище в Крестах изначально планировалось 4 очереди, первая очередь была прекращена около 3 лет назад.

Предполагалось, что с 2018 года начнется реализация 2-й очереди, но, как сообщил глава городской администрации, подрядчик не выполнил обязательства, был объявлен конкурс на выбор нового подрядчика.

По словам Александра Братчикова, планируется, что на Крестовском кладбище будет порядка 300-350 мест под захоронения.