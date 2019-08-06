Общество

Россияне смогут задавать вопросы по нацпроектам на специальном портале

Граждане смогут оставлять жалобы и задавать вопросы по каждому конкретному объекту или мероприятию в рамках нацпроектов на специальном портале. Об этом вице-спикер Госдумы, депутат «Единой России» Александр Жуков сказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Нацпроекты глазами людей» — это открытый сайт, на котором будет собираться информация об объектах и мероприятиях нацпроектов, жители России смогут направлять свои вопросы и жалобы по каждому конкретному объекту», — сказал парламентарий.

По его словам, уже сейчас в базе будущего портала содержатся сведения о 15 тысячах объектов.

Жуков также рассказал, что депутаты Госдумы вместе с сенаторами и экспертами выезжают в регионы для контроля за исполнением нацпроектов, такие выезды уже прошли в 20 регионов. За один выезд контролируется в среднем шесть национальных проектов, отметил парламентарий.

«Задача этой группы — оказание помощи регионам в реализации нацпроектов и, конечно, мониторинг, выявление узких мест», — заявил он.

Александр Жуков подчеркнул, что по итогам каждого выезда составляется детальный отчёт с указанием текущей ситуации, рисков неисполнения тех или иных мероприятий. При этом предложения по повышению эффективности реализации проектов направляются в камбин.

В частности, по итогам работы мониторинговой группы в Правительство были направлены предложения, которые позволят эффективно выполнить задачу по созданию уже в этом году году 90 тысяч дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, привёл пример депутат.

Он также отметил, что наиболее острые проблемы выносятся на обсуждение с главой кабмина Дмитрием Медведевым. В частности, выносились предложения по динамике ввода школ в эксплуатацию, а также по малокомплектным школам, сообщил Жуков.