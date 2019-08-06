Общество

Как рассчитывают доплату к пенсии?

В России вводится единая методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 7 августа, сообщает «Парламентская газета».

Новый подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, уверены в кабмине.

«Он будет рассчитываться с учётом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», - сказал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Разработать новую методику кабмин обязала депутатская поправка в правительственный законопроект об изменении способа индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам. Напомним, согласно ему, выплаты россиянам, чьи пенсии меньше прожиточного минимума в регионе, должны сначала доводиться социальной надбавкой до этой величины и только после этого индексироваться.

Однако во время обсуждения документа в Госдуме депутаты указали, что в некоторых субъектах имеют место манипуляции с самой величиной прожиточного минимума, который порой региональный Минфин пытается подогнать под удобные для себя цифры.

После этого руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, первый замглавы фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев и первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко подготовили поправку, призванную проблему решить.

«То, что очень многие регионы занижали свой прожиточный минимум и достаточно вольно с ним обращались, - это бесспорный факт, - сказал первый заместитель председателя Михаил Тарасенко. - Данные изменения должны упорядочить процесс расчета этой величины».