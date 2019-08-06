Общество

Нельзя просто так взять и убрать заброшенные здания в городе - Александр Братчиков

Нельзя просто так взять и убрать заброшенные здания в городе. Об этом заявил сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Он пояснил, что все брошенные объекты в городе Пскове - это либо объекты временной торговли, либо здания после пожаров, так сказать «горелые».

Александр Братчиков обозначил, что в данном направлении городскими властями ведется активная и плодотворная работа, вопросы данной направленности регулируются в плотном взаимодействии с судом.

«Порядка 20 подобных объектов уже вывезено, на 30 объектов есть разрешение суда на демонтаж», - прокомментировал Братчиков.

Брошенные здания после пожаров - это еще одна проблема города. По словам спикера, это, как правило, частные объекты и памятники регионального значения. Городская администрация поддерживает контакт с собственниками таких строений, выписывает необходимые предписания, чтобы объекты были приведены в нормативное состояние, которое будет приемлемо для регионального комитета по охране памятников.