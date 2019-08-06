Общество

Пришло время перелистнуть страницу 90-х - Александр Братчиков о дизайн-коде Пскова

Пришло время перелистнуть страницу 90-х, заявил сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава администрации города Александр Братчиков, комментируя вопрос о проекте по дизайн-коду города Пскова и говоря в целом о благоустройстве.

Александр Братчиков пояснил, что люди, в частности псковичи, боятся новшеств, но, если стоит вопрос «Хотим ли мы жить в комфортном, чистом и уютном городе?», то перемены необходимы, уверен глава городской администрации.

По мнению Александра Братчикова, вывески, которые можно наблюдать на улицах Пскова, - некрасивы и создают неуютную атмосферу в городе.

Но в то же время сити-менеджер отметил, что большая часть ларьков в городе преобразилась. В результате сотрудничества городской администрации и индивидуальных предпринимателей было достигнуто соглашение о продлении срока аренды объектов торговли со стороны администрации, предприниматели в свою очередь обязались привести данные объекты в нормативное состояние.

Братчиков заявил, что диалог с предпринимателями в вопросе благоустройства ведется, в планах - предоставление льгот по каким-либо платежам предпринимателям, которые в числе первых перейдут на новый дизайн-код.

«Я хочу не просто волюнтаристски приказать, а сесть и обсудить, если люди будут соучастниками процесса, и с ними договориться перед тем, как начать это делать, реализовать проект будет значительно проще», - заключил Александр Братчиков.