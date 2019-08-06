Общество

Александр Братчиков призвал псковичей сообщать о фактах кражи крышек люков

Глава администрации Пскова Александр Братчиков призвал псковичей проявить активную гражданскую позицию и сообщать о фактах кражи крышек люков. Об этом он заявил сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Данная проблема сейчас обострилась, порядка 96 люков похитили в Пскове с начала года, на восполнение ущерба из городского бюджета выделяются значительные средства.

Братчиков обратил внимание на то, что от противоправного деяния могут пострадать в первую очередь сами псковичи.

«Если вы видите, что кто-то украл крышку люка, сообщите в правоохранительные органы, пусть хоть раз накажут тех, кто их крадет», - призвал глава городской администрации.

Он пояснил, что люки сдают на металлобазы с целью получения денег и озвучил просьбу: «Просьба к металлобазам - не принимайте люки! Если есть сбыт, то всегда будет и предложение».