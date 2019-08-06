Общество

В Псковской области проходит всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией»

В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» в Печорском районе военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области провели зарядку с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Стремительный», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Во время спортивного праздника росгвардейцы напомнили детям о важности ведения здорового образа жизни, затем спецназовцы продемонстрировали боевые приёмы борьбы, а также элементы силового задержания преступников. Кроме того, ребята узнали об истории создания войск правопорядка, текущих задачах, стоящих перед Росгвардией и возможности обучения в высших учебных заведениях войск национальной гвардии.

Наставники ребят поблагодарили правоохранителей за познавательную и эмоциональную встречу, ставшую действенным примером сотрудничества в воспитании подрастающего поколения.