Общество

Региональное отделение ПФР участвует в пилотном проекте по упрощению процедуры назначения пенсии по инвалидности

С июля отделение ПФР по Псковской области участвует в пилотном проекте по заблаговременному формированию макетов выплатных пенсионных дел граждан, признанных инвалидами, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Как рассказала управляющий отделением Наталья Мельникова, Псковская область вошла в число 15 регионов, где будет отрабатываться информационное взаимодействие между Пенсионным фондом России и бюро медико-социальной экспертизы для того, чтобы упростить и ускорить процедуру назначения пенсии людям, которым устанавливается инвалидность. Все мероприятия будут проводиться на базе межрайонного Управления ПФР в Опочецком районе.

В настоящее время в Псковской области 47,7 тыс. инвалидов получают различные выплаты, осуществляемые через Пенсионный фонд. В среднем за месяц территориальными органами ПФР устанавливается более 100 пенсий по инвалидности и более 260 ежемесячных денежных выплат по инвалидности, отметила управляющий.

«Сегодня пенсия назначается по данным индивидуального лицевого счета, где содержится вся информация о трудовом пути человека и его пенсионных правах. Однако во многих случаях эти сведения требуют уточнения или дополнения из-за неточностей, допущенных работодателями, при предоставлении отчетности за своего работника в ПФР. Чтобы не затягивать процесс назначения пенсии, уточнять и дополнять лицевой счет необходимо заблаговременно», - сказала Наталья Мельникова.

Управляющий подчеркнула, что информационное взаимодействие между ПФР и МСЭ поможет заранее начать такую работу в интересах людей, которым устанавливается инвалидность, упростит и ускорит процедуру назначения пенсии.

Добавим, что главная цель проекта – выполнение положений Конвенции о правах инвалидов, предусматривающих создание необходимых условий для адаптации инвалидов в обществе, соблюдение их прав и свобод, в том числе и на получение положенных им услуг, льгот и выплат.