Общество

Молодежный актив Витебска и Пскова разрабатывает совместный проект по увековечению памяти погибших в годы ВОВ

Представители Витебского областного комитета БРСМ, Витебского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» и общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» обсудили совместный проект по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, пишет Газета «Витебские вести».

Встреча проходила в Витебском областном музее Героя Советского Союза М. Шмырёва. Волонтеры из России рассказали о реализации международного проекта «На волнах исторической памяти», в рамках которого на протяжении четырех лет знакомились с культурой Литвы и Латвии, занимались историко-мемориальной деятельностью на территории этих государств. В Беларусь они приехали впервые.

– Экскурсии по памятным местам и воинским захоронениям в Витебске и районе произвели на нас большое впечатление, – отметил руководитель группы волонтеров, председатель движения «Лига молодежи Псковской области» Артем Вазингер. – Нам важно сохранить память о тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны и ценою собственной жизни приближал день Победы. Поэтому совместный проект, в котором примут участие волонтеры из Беларуси и России, станет новым этапом сотрудничества, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи двух государств.

Директор музея Инна Шишкова рассказала о проводимой в области поисковой деятельности. Председатель правления Витебского областного отделения Белорусского фонда мира Татьяна Туманова поделилась опытом деятельности общественных организаций в установлении народной дипломатии. Первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол пригласил волонтеров из России принять участие в международном молодежном лагере «Бе-La-Русь». Закончилась встреча увлекательным квестом для гостей из России.