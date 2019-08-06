Общество

Расписание поездов дальнего следования частично изменится с 6 по 14 ноября

В связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Крюково линии Санкт-Петербург – Москва Октябрьской железной дороги внесены изменения в расписание движения поездов дальнего следования, проходящих по данному участку в период с 6 по 14 ноября. ОЖД просит пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты.

Будут отменены следующие поезда дальнего следования:

№16 Москва – Мурманск отправлением из Москвы 10 ноября;

№27 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября;

№28 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 10 ноября;

№30 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 10 ноября;

№38 Воронеж – Санкт-Петербург отправлением из Воронежа 9 ноября;

№59 Санкт-Петербург – Нижний Новгород отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября;

№60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург отправлением из Нижнего Новгорода 9 ноября;

№81 Санкт-Петербург – Белгород отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября;

№82 Белгород – Санкт-Петербург отправлением из Белгорода 9 ноября;

№90 Волгоград – Санкт-Петербург отправлением из Волгограда 9 ноября;

№109 Санкт-Петербург – Астрахань отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября;

№110 Астрахань – Санкт-Петербург отправлением из Астрахани 8 ноября;

№119 Санкт-Петербург – Белгород отправлением из Санкт-Петербурга 10 ноября;

№127 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября;

№247 Санкт-Петербург – Анапа отправлением из Санкт-Петербурга 6 ноября;

№248 Анапа – Санкт-Петербург отправлением из Анапы 8 ноября.

Назначаются следующие пассажирские поезда:

№25 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября;

№26 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 9 ноября в 21:40, прибытием в Санкт-Петербург 10 ноября в 06:06;

№38 Воронеж – Санкт-Петербург отправлением из Воронежа 8 ноября;

№90 Волгоград – Санкт-Петербург отправлением из Волгограда 8 ноября;

№216 Москва – Мурманск отправлением из Москвы 9 ноября в 16:20, прибытием в Мурманск 11 ноября в 05:27;

№230 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 9 ноября в 20:44, прибытием в Санкт-Петербург 10 ноября в 05:19;

№247 Санкт-Петербург – Анапа отправлением из Санкт-Петербурга 5 ноября;

№248 Анапа – Санкт-Петербург отправлением из Анапы 7 ноября;

№281 Санкт-Петербург – Белгород отправлением из Санкт-Петербурга

9 ноября в 21:16 проследует через станции Торжок, Ржев, Шаховская, Курск 10 ноября в 20:06, прибытием в Белгород 10 ноября в 22:22;

№747 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября.

Изменяются маршрут и график движения следующих поездов дальнего следования:

№9 Москва – Псков отправлением из Москвы 9 ноября в 19:45 (-38 мин), прибытием в Москву в 06:45 (+40 мин);

№10 Псков – Москва отправлением из Пскова 9 ноября в 18:20 (-1 час 10 мин), прибытием в Москву 10 ноября в 06:54 (+40 мин)

№41 Нижний Новгород – Великий Новгород отправлением из Нижнего Новгорода 9 ноября по графику, прибытием в Великий Новгород в 11:50 (+5 часов 26 мин);

№42 Великий Новгород – Нижний Новгород отправлением из Великого Новгорода 9 ноября в 14:15 (- 7 часов 5 мин), прибытие в Нижний Новгород графиком.

№36 Адлер – Санкт-Петербург отправлением из Адлера 8 ноября, остановки: Сохрановка 9 ноября в 08:51 (-45 мин), Пост 315 км 9 ноября в 17:54 (-1 час 39 мин), Москва 9 ноября в 21:56 (-2 часа 45 мин), прибытием в Санкт-Петербург 10 ноября в 06:40 (-1 час 3 мин);

№120 Белгород – Санкт-Петербург отправлением из Белгорода 9 ноября в 07:53 (-1 час 47 мин), остановки: Курск 9 ноября в 10:15 (-1 час 47 мин), Москва 9 ноября в 19:10 (-2 часа 48 мин), прибытием в Санкт-Петербург 10 ноября в 05:49 (-1 час 40 мин);

№135 Санкт-Петербург – Махачкала отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября в 16:32, остановки: Москва 10 ноября в 04:30 (+1 час 39 мин), Ефремов 10 ноября в 11:20 (+1 час 57 мин), далее – действующим расписанием;

№15 Мурманск – Москва отправлением из Мурманска 8 ноября, прибытием в Москву 10 ноября в 06:14 (-36 мин);

№17 Петрозаводск – Москва отправлением из Петрозаводска 9 ноября, прибытием в Москву 10 ноября в 09:00 (+7 мин);

№20 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 9 ноября в 22:28 (-1 час 52 мин), прибытием в Санкт-Петербург по графику в 8:59;

№29 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября, в 20:32 (- 1ч 39 мин), прибытием в Москву 10 ноября в 04:45 (-1 час 4 мин);

№53 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 9 ноября, прибытием в Москву 10 ноября в 08:36 (+22 мин);

№91 Мурманск – Москва отправлением из Мурманска 8 ноября, прибытием в Москву 10 ноября в 11:22 (+46 мин);

№107 Санкт-Петербург – Самара отправлением из Санкт-Петербурга в 13:32 (-59 мин);

№134 Казань – Санкт-Петербург отправлением из Казани 9 ноября.

Отменяются беспересадочные вагоны в составах поездов дальнего следования:

Псков – Мурманск – Псков в составе поездов №10/9 Псков – Москва – Псков и №66/65 Минск – Мурманск – Минск отправлением из Пскова 9 ноября, прибытием и отправлением из Мурманска 11 ноября, прибытием в Псков 13 ноября;

Белгород – Мурманск – Белгород в составе поездов №120/119 Белгород – Санкт-Петербург – Белгород и №16/15 Москва – Мурманск – Москва отправлением из Белгорода 6 и 9 ноября, прибытием и отправлением из Мурманска 8 и 11 ноября, прибытием в Белгород 10 и 13 ноября.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».