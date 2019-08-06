Общество

Более 1,1 тыс семей Псковской области получили «Подарок новорожденному»

Более 1,1 тыс семей Псковской области получили подарки для новорожденных по одноименной программе, инициированной губернатором региона Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, что набор «Подарок новорожденному» включает сертификат номиналом 5 тыс рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша (делается бесплатно).

Как сообщили в Фонде развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», 158 подарочных сертификатов уже использованы. «Пока единственным партнером в реализации проекта выступает магазин „Планета детства“, но мы рассчитываем, что со временем их станет больше, и приглашаем к сотрудничеству», — отметили в Фонде.

Жители районов могут сделать заказ дистанционно, через интернет-магазин. Первые посылки уже доставлены в несколько муниципалитетов.

Сам подарочный сертификат действует в течение года с момента выдачи.

Напомним, с 27 июля подарки вручаются родителям новорожденных при выписке из роддома. Те, у кого дети появились на свет с 1 января по 26 июля 2019 года, могут написать заявление и получить наборы в территориальных органах соцзащиты (Псков, Великие Луки) и в районных центрах социального обслуживания.

Дополнительно по всем возникающим вопросам можно обращаться в комитет по здравоохранению по телефону: (8112) 29-99-43, Бондаренко Виктория Николаевна, и в Комитет по социальной защите: Алексеева Ирина Юрьевна — (8112) 29-99-98 (доб.136) и Кириллова Марина Владимировна 29-99-98 (доб.135).