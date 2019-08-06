Общество

Международная молодежная «Вахта памяти» в Невельском районе собрала более 100 участников

Международная молодежная «Вахта памяти» начала работу во вторник, 6 августа, недалеко от деревни Новохатск Невельского района. В этом году мероприятие в Псковской области проходит в 12-й раз, и его участниками стали более 100 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Юные поисковики приехали из Москвы, Казани, Саратовской области, Сыктывкара, Республики Коми, Риги. Также традиционно в мероприятии участвуют представители Пскова, Невеля и Великих Лук. Самому младшему участнику «Вахты памяти» исполнилось 4 года. Ребята с родителями живут в палаточном лагере на берегу озера Белое.

На церемонии открытия юнармейцы перед входом установили государственный флаг Российской Федераций, знамя ветеранов 28-й Невельской, Краснознаменной стрелковой дивизии, знамя поискового отряда «Гвоздика» и копию Знамени Победы.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников поискового движения поприветствовал его заместитель Николай Цветков. Он отметил важность поисковой работы для сохранения связи времен и поколений и поблагодарил поисковиков за благородный труд.

Руководитель поискового отряда «Гвоздика» Владимир Михайлов рассказал, что в рамках молодежной «Вахты памяти» будут проводиться методические занятия с подрастающим поколением, а также практические курсы по введению в профессию поисковика. «Старшеклассники примут участие в раскопках на местах, где по нашей информации, могут находиться останки советских воинов. Также для ребят подготовлена культурно-массовая программа: спортивные состязания, традиционные вечера рассказов и песен у костра», — сказал он.

Поисковая операция будет проводиться на участке, где во время Великой Отечественной войны находился полевой госпиталь медико-санитарного батальона. «Поскольку в госпиталях велись записи, у нас есть возможность в дальнейшем попробовать идентифицировать останки военнослужащих», — отметил руководитель поисковой общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.

Международная молодежная «Вахта памяти» продлится до 15 августа. Мероприятие проходит при организационной поддержке администрации Псковской области, областной военно-патриотической общественной организации «След Пантеры» и поискового отряда Невельского района «Гвоздика».