Общество

Предпринимателям Новоржевского и Бежаницкого районов рассказали о комплексе мер государственной поддержки

Рабочая встреча председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева и директора АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасии Ивановой с предпринимателями Новоржевского и Бежаницкого районов состоялась во вторник, 7 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Андрей Михеев отметил, что основная цель встречи — устойчивое и динамичное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области. Кроме того, подобные встречи позволяют предпринимательскому сообществу быть в курсе нововведений и изменений в сфере действующих мер государственной поддержки.

В свою очередь директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова проинформировала предпринимателей о мерах поддержки, оказываемых Фондом, в том числе, финансовых инструментах поддержки, моделях их эффективного использования, о возможности вывода продукции на зарубежные рынки.

Андрей Михеев представил предпринимателям информацию о возможности комплексного участия в мерах государственной поддержки бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которые предприниматели могут использовать в качестве инструментов развития бизнеса и решения ряда проблем.

В 2019 году по национальному проекту объем поддержки предпринимателей составит свыше 500 млн рублей. В том числе 100 млн рублей направлено на обеспечение доступа предпринимателей к льготному финансированию.

В ходе совещания участники обсудили проблемные вопросы ведения предпринимательской деятельности, а также пути их решения. Предприниматели обратили внимание на проблему доступа небольших лесозаготовителей к сырью. Следующим вопросом, волнующим предпринимателей стала система налогообложения. Предприниматели попросили рассмотреть возможность снижения ставки налога по упрощенной системе налогообложения, а также снижения ставки базового дохода, который используется при патентной системе налогообложения. Председатель комитета Андрей Михеев взял обращения предпринимателей на контроль для их дальнейшей проработки.

Кроме того в рамках встречи были обсуждены вопросы взаимодействия малого и среднего бизнеса и власти, а также вопросы развития предпринимательства региона и поддержки инновационных предприятий.