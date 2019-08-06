Общество

В ИК-3 ведутся сельскохозяйственные работы

В исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области ведутся работы по заготовке сена для нужд подсобного хозяйства, находящегося при учреждении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Заготовка корма для животных осуществляется на новой поставленной технике, закупленной УФСИН России по Псковской области. В настоящее время на сельскохозяйственные работы трудоустроен один осужденный. За сезон учреждение планирует заготовить сена объёмом более 80 тонн. Полученного корма хватит для обеспечения нужд подсобного хозяйства на год.