Общество

Более 12 тыс. тонн молока произвели предприятия Псковского района с начала года

За семь месяцев 2019 года сельхозпредприятиями района произведено 12151 тонна молока. По сравнению с 2018 годом на 22 килограмма увеличилась продуктивность дойного стада, этот показатель за семь месяцев составил 3667 килограммов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района.

Хозяйствами произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 21643 тонны, что на 1 % больше прошлого года.

Работники животноводческого комплекса ООО «ПсковАгроИнвест» произвели 7055 тонн мяса свиней, птицефабрики ООО «Племрепродуктор «Назия» 14077 тонн тонн мяса птицы. Мяса крупного рогатого скота произведено в хозяйствах 511 тонн.