Общество

Псковский институт повышения квалификации работников образования получил грант на проект по обучению русскому языку

Псковский институт повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) стал обладателем грантовой поддержки на реализацию проекта по повышению квалификации учителей русского языка. Финансирование будет предоставлено в рамках национального проекта «Образование». Проект рассчитан на 3 года. Ежегодно на проведение курсов повышения квалификации для педагогов русского языка будет предусмотрено финансирование в размере около 2,5 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации со ссылкой на проректора по учебной работе ПОИПКРО Вячеслава Степанова.

Первые занятия на курсах переподготовки начнутся уже в 2020 году. Участниками станут не только учителя русского языка из Псковской области, но и из других регионов Российской Федерации. Занятия будут проходить в очной и дистанционной форме.

Учебно-методические материалы и пособия уже разработаны специалистами, также подготовлена новая программа лекционных и семинарских занятий.

По итогам обучения, помимо полученных новых теоретических и практических знаний, каждый участник курса защитит свой проект урока русского языка, основанный на новых методиках преподавания.

Отметим, что Псковский у областного институт повышения квалификации работников образования уже неоднократно становился победителем конкурса грантов по переподготовке работников образования и активно участвует в реализации программ нацпроекта «Образование».