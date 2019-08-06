Общество

Новую детскую площадку оборудуют до конца августа на улице Инженерной в Пскове

Возле дома № 16 по ул. Инженерной в Пскове в этом году появится новая детская площадка. Ее установят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость контракта - около 600 тыс. рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Во дворе этого дома состоялась встреча и. п. главы города Елены Полонской с местными жителями, в которой также приняли участие депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №1 Алексей Васильев, представители управления городского хозяйства и фирмы-подрядчика.

Как рассказал руководитель подрядной организации Андрей Савин, в рамках исполнения контракта будет произведена выемка грунта, оборудована песочница, установлены карусель и качели, детский городок, новые скамейки и урны, при этом существующие игровые конструкции не будут демонтированы.

На вопрос, почему произошла задержка с началом работ, он ответил, что в это время года у заводов, производящих игровое оборудование - пик сезонной загруженности, но возглавляемая им организация постарается максимально уложиться в сроки, оговоренные контрактом.

«На следующей неделе планируем заменить основание под новую площадку, затем приступим к установке ограждения. А детское игровое оборудование будем устанавливать частями - сразу же по мере поступления с заводов тех или иных конструкций. Думаю, в двадцатых числах августа все работы завершим», - пообещал Андрей Савин.

Присутствовавшая на встрече местная жительница Валентина Карпунина предложила обустроить во дворе и парковку, так как автовладельцев здесь проживает много, но сейчас они вынуждены парковаться на проезжей части либо на зеленой зоне, повреждая при этом не только газон, но и взрослые деревья.

«Детская площадка - это замечательно, но будут ли оборудованы парковочные места, которых также остро не хватает в нашем дворе?» - присоединилась к ней Марина Черотченко.

В ответ Алексей Васильев пояснил, что это тоже можно сделать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Но предварительно собственники дома должны провести общее собрание, а затем обратиться в Управление городского хозяйства, где им предоставят образец заявки.

В завершение встречи он попросил руководителя подрядной организации регулярно информировать депутатов и администрацию города о ходе строительства новой детской площадки.

Средства выделены в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».