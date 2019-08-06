Общество

В «Единой России» помогут школам комплексно подготовиться к началу учебного года

В преддверии 1 сентября активисты «Единой России» проведут всероссийскую акцию по оказанию школам всесторонней помощи в подготовке к началу учебного года – уборке, озеленении школьной территории, ремонте и покраске заборов, обеспечении инвентарем и декорациями для школьных детских театров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, после завершения всех работ партийцы и родители школьников проведут совместные выезды в учебные заведения, чтобы оценить их готовность, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета «Единой России» Алена Аршинова.

«Единая Россия» проведет всероссийскую акцию по подготовке школ к началу учебного года. Суть акции заключается в оказании учебным заведениям конкретной помощи, в которой они нуждаются перед началом образовательного процесса, это уборка и озеленение школьной территории, ремонт и покраска заборов, при необходимости учебные заведения будут обеспечены недостающей литературой, комнатными растениями, инвентарем и декорациями для школьных детских театров и т. д. К проведению мероприятий будут привлечены депутаты всех уровней от «Единой России», активисты партийных проектов и "Молодой Гвардии», сторонники партии», – рассказала Аршинова.

После завершения всех работ партийцы и родители школьников проведут совместные выезды в учебные заведения, чтобы оценить их готовность к открытию 1 сентября. «Особое внимание планируется уделить пожарной безопасности, питанию школьников, благоустройству пришкольной территории, инвентарю и оснащению. При необходимости активисты будут фиксировать недостатки, устранение которых представители «Единой России» возьмут на личный контроль», - подчеркнула депутат.

Кроме того, Аршинова обратила внимание, что помощь как руководству школ, так и родительскому сообществу будет оказываться не только в преддверии Дня знаний. «Партия и МГЕР готовы оказывать разностороннюю помощь администрациям школ по запросу родительского сообщества и администраций школ в течение всего года», – сказала член президиума Генсовета партии.

По ее словам, поддержка школ и создание комфортных условий для учителей и учеников – одно из основных направлений деятельности партии как на федеральном, так и на региональных уровнях. «Единая Россия» слышит родителей школьников и отвечает на их запросы, представители партии готовы нести ответственность за данные обещания», – добавила депутат.

В свою очередь, председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов рассказал, что активисты МГЕР организуют локальную помощь образовательным учреждениям по всей России в ремонте классов и спортивных залов, а также благоустройстве территории. «Сейчас в реестре уже 37 заявок от общеобразовательных и спортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества. В ежедневном режиме реестр пополняется. Уверен, что удастся помочь каждому региону нашей страны», - заключил он.