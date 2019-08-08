Общество

В аквапарке в Пскове можно посетить банный комплекс, бассейн, горки или кафе

Куда пригласить вторую половинку или родственников летом? Любой человек оценит подарок в виде неповторимых эмоций дня, проведенного вместе в аквапарке «Акваполис».

Гости могут сами спланировать свой отдых по вкусу - посетить банный комплекс, большой или СПА бассейн, горки, кафе и бар.

«Проведите летний день в атмосфере счастья и настоящего релакса, причем в сопровождении хорошей погоды. В аквапарке "Акваполис" всегда +30», - приглашают сотрудники аквапарка.

Подробности на сайте или по телефону: 701-101.