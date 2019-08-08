Общество

Правила индексации пенсии для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, остаются прежними

В Управление ПФР обращаются граждане, встревоженные слухами об отмене индексации пенсии после увольнения работающего пенсионера. В связи с этим УПФР информирует жителей Пскова и Псковского района о том, что правила индексации пенсии для работающих пенсионеров остаются прежними.

«То есть пока пенсионер работает, пенсия ему не индексируется, - поясняет начальник УПФР Алексей Еремин. - Если же он решит уйти с работы, то получит право на выплаты с учетом всех прошедших за период его работы индексаций».

Начальник УПФР уточнил, что право на возобновление индексации возникает с месяца, следующего за месяцем увольнения. Фактически пенсионер получит полную пенсию через три месяца после увольнения:

Управлением ПФР ежемесячно производится уточнение факта осуществления пенсионерами работы на основании сведений персонифицированного учета.

Предположим, что пенсионер уволился с работы в июле 2019 года. В августе в ПФР поступит отчетность от работодателя за предыдущий месяц с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В сентябре работодатель предоставит в ПФР отчетность за август, в которой пенсионер работающим уже не числится. В октябре 2019 года ПФР обработает полученные сведения и примет решение о возобновлении индексации.

В ноябре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – август, сентябрь и октябрь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.