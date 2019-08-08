Общество

За нарушение требований к деятельности ведомственной охраны предложили штрафовать

В КоАП может появиться новая статья — об ответственности должностных и юридических лиц подразделений ведомственной охраны за такие нарушения, как допуск к работе сотрудника, не прошедшего медосмотр. Это следует из проекта поправок, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Разработчик проекта Росгвардия отмечает, что на сегодня ответственность должностных и юридических лиц за нарушение требований, регламентирующих деятельность подразделений ведомственной охраны, не установлена.

В частности, за защиту ведомственной охраной объектов, не включенных ‎в утвержденный каабмином перечень охраняемых объектов, предложено штрафовать на сумму до 7 тысяч рублей для должностных лиц и до 40 тысяч для юрлиц.

За допуск работника к исполнению должностных обязанностей без прохождения ежегодного профилактического медицинского осмотра штраф может составить до 30 тысяч рублей. Допуск сотрудника к защите охраняемого объекта, не обеспеченного специальными средствами, предлагается наказывать штрафом до 3500 рублей.

Также, согласно проекту, штрафы положены за допуск сотрудника к работе не в форменной одежде или без жетона, за несоблюдение правил приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств.