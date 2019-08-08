Общество

Направления совместной работы обсудили депутаты Псковской гордумы с главой Национальной родительской ассоциации

Встреча с ответственным секретарем Координационного совета Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексеем Гусевым состоялась в Псковской городской Думе. В ней приняли участие исполняющий полномочия главы города Пскова Елена Полонская, депутаты гордумы Ольга Федорова, Любовь Николаева, Сергей Мусиенко, заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Галина Никитина, а также активисты, члены родительской экспертизы по проверке организации и качества питания в школах Пскова, которая была организована в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

Алексей Гусев приветствовал участников встречи и рассказал, что в эти дни принимает участие во Всероссийском форуме молодых семей, который проводит Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области. Он также отметил, что Национальная родительская ассоциация проводит активную работу в рамках проекта «Десятилетие детства» по трем направлениям: Родительское просвещение, Родительское творчество и Родительская экспертиза. Усилия членов ассоциации из разных регионов страны направлены на повышение статуса семьи, пропаганду семейных ценностей, родительской грамотности и активности, на поиск новых форм работы родителей с различными общественными и государственными институтами и содействие в принятии решений в пользу детей.

Руководитель НРА призвал участников встречи активнее включаться в эту работу и поинтересовался опытом псковичей в проведении общественного контроля. Ответственный секретарь Псковского регионального отделения НРА Елена Полонская поделилась итогами экспертизы организации и качества школьного питания, проведенного в 26 школах Пскова. В акции приняли участие 111 родителей, которые изучили и попробовали меню в школьных столовых. По итогам обработки анкет были сделаны выводы о необходимости предусмотреть в бюджете дополнительные средства, чтобы обеспечить питание школьников, соответствующее СанПиНам. Инициативу индексации субсидии на питания и. п. Главы города уже обсудила с председателем Псковского областного Собрания депутатов.

Члены родительской экспертизы также обратились к Алексею Гусеву за поддержкой в организации внесения изменений в СанПиНы в части перечня запрещенных для продажи в школах продуктов и разработке единых критериев детского питания в школах. В ответ руководитель НРА предложил широко обсудить эту тему на круглом столе в рамках ежегодной конференции ассоциации.

В ходе разговора были также затронуты вопросы обеспечения школьников бесплатными учебниками, необходимости пересмотра подхода в финансировании образовательных учреждений и другие.

В завершение встречи Алексей Гусев пригласил псковских родителей на ежегодное Общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой, которое в этом году состоится 30 августа в Санкт-Петербурге.