Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию нового выпуска программы «Сообразим на троих», который начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ровно двадцать лет назад, в начале августа 1999 года, Владимир Путин был назначен премьер-министром России, а вскоре занял и высший государственный пост. В истории страны наступил период, который уже сейчас называют «эпохой Путина». Сегодня постоянные соведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко предлагают радиослушателям обсудить, какими были эти 20 лет для Псковской области, как она изменилась за это время, какие воспоминания сохранились у жителей региона о визитах президента.

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