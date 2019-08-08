Общество

В Псковском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже

7 августа около 18.10 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина в деревне Череха, поступил сигнал «Тревога», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который похитил из торгового зала одежду, продукты питания и спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.