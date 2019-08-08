Общество

Россияне стали чаще обращаться в Роструд из-за вопросов оплаты труда

Порядка 200 тыс. обращений от граждан получил Роструд в первом полугодии 2019 года, в основном они связаны с вопросами оплаты труда, увольнением, а также гарантиями и условиями труда отдельных категорий работников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Порядка 200 тысяч консультаций по вопросам соблюдения трудового законодательства предоставлено работникам и работодателям в первом полугодии текущего года специалистами территориальных органов Роструда», - говорится в сообщении.

Больше всего граждане интересуются вопросами, связанными с оплатой труда, охраной труда, увольнением, а также гарантиями и условиями труда отдельных категорий работников, пояснили в Роструде.

Получить бесплатную консультацию можно в самой государственной инспекции труда, по телефону или онлайн, воспользовавшись сервисом «Дежурный инспектор» на портале Роструда, сообщили в Федеральной службе по труду и занятости.