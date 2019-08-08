Общество

Министерства утвердили список «культурных нормативов» для российских школьников

Министерство просвещения РФ и Министерство культуры РФ согласовали с профильными сообществами перечни произведений, которые войдут в «Культурные нормативы школьников», и утвердили этот список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову.

Апробация межведомственной программы «Культурные нормативы для школьников», которая предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками, начнется с 1 сентябр в восьми пилотных регионах России (Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область).

«Мы с Министерством просвещения сегодня согласовали все наши предложения с профильными сообществами, с каждым в своем направлении: с музейным, театральным, книжным сообществами», - сказала она.

По ее словам, 15 августа готовые перечни по семи направлениям в сфере культуры будут размещены на ресурсах министерств и пилотных регионов, которые с 1 сентября начинают реализацию проекта.

Перечни произведений, которые вошли в норматив, проходили экспертизу в Литературном институте, в профессиональных объединениях культуры, таких как российское отделение Международного совета музеев (ИКОМ) и творческие союзы. Содержание норматива будет состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в «специально созданном бумажном или электронном дневнике». Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что эти меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.