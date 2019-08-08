Общество

Большинство россиян назвали книгу хорошим подарком

Большинство (73%) россиян считают книгу хорошим подарком, из них 51% подарил бы книгу своему ребенку, 48% - другу, 28% - коллеге, 24% - родителям. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного 6 августа среди 1600 человек по телефону, сообщает «Интерфакс».

35% опрошенных не смогли порекомендовать другим, что почитать, когда им предложили выбрать из списка из нескольких десятков отечественных и зарубежных авторов. 9% сказали, что рекомендовали бы Пушкина, 6% - Льва Толстого, 5% - Достоевского, по 4% - Лермонтова и Булгакова.

53% респондентов сказали, что читают книги. Пять лет назад таких было 45%, в 2018 году - 55%. В возрастной группе от 18 до 24 лет читающих оказалось 83%. Из читающих каждый прочел в среднем пять книг за последние три месяца, у людей старше 60 лет этот показатель выше - семь книг в квартал, у тех, кто не пользуется интернетом - девять книг.

88% опрошенных сказали, что покупали книги когда-либо, а 50% уточнили, что делали это не более года назад. В среднем респонденты покупали по восемь книг, но чаще всего не более трех.

30% россиян предпочитают книги по истории, биографии и исторические романы, показал опрос. По 28% респондентов любят книги для детей, а также учебники и научную литературу, по 22% интересуются детективами и книгами по домоводству и садоводству, 21% любит фантастику, 20% - классику, русскую и зарубежную. Замыкают список ужасы (3%), книги по психологии (3%) и религиозная литература (2%).