На границе Псковской области выявлено три попытки незаконного перемещения сигарет

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены три попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово», в процессе оформления грузового поезда, следующего из России в сопредельное государство, пограничники выявили признаки несанкционированного проникновения в один из опломбированных вагонов состава. При досмотре подозрительного вагона совместно со специалистами контрольных служб из сыпучего груза были изъяты табачные изделия, упакованные в полиэтиленовую пленку черного цвета.
Аналогичный случай произошел в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», где в одном из бункерных вагонов товарного состава, сотрудниками Управления также были выявлены посторонние вложения в виде табачной продукции.
Еще один инцидент произошел в многостороннем пункте пропуска «Убылинка», где при оформлении грузового автомобиля «Рено» под управлением 50-летнего гражданина сопредельного государства, следующего на выезд из России, стражи границы обнаружили табачные изделия, укрытые от осмотра в технологических полостях приборной панели и под обшивкой салона кабины.
В общей сложности пограничники выявили порядка 8700 пачек сигарет предварительной оценочной стоимостью более 400 тысяч рублей.
Вся задержанная табачная продукция изъята и передана в таможню для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.