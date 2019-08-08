Общество

Памятник Ленину находится на своем месте - коммунист Дмитрий Михайлов

Памятник Ленину в Пскове находится на своем месте, поэтому сносить его с площади, носящей имя вождя, не следует. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове второй секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов, комментируя планы властей города по реконструкции площади.

Напомним, ранее глава администрации города Пскова Александр Братчиков заявил, что в стадии разработки находится дизайн-проект благоустройства площади Ленина. При этом сити-менеджер высказал мнение, что площадь «красивая, зеленая, но там многое устарело, материалы износились». Также он отметил, что ему хотелось бы видеть на площади Ленина фонтан и новые архитектурные формы, чтобы люди там отдыхали, а не просто ходили через на остановку. Кроме того, Александр Братчиков пообещал вынести на публичные слушания вопрос по памятнику Ленина, поскольку он очень непростой и мнение населения на этот счет разделится пополам.

Через несколько дней Псковский обком КПРФ выступил с заявлением, в котором выразил возмущение поведением городских властей, которые, по мнению коммунистов, намерены снести памятник Ленину при реконструкции площади.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Михайлов высказал мнение, что памятник находится на своем месте, и предположил, что, «может, Александр Братчиков неверно подобрал слова», говоря о возможном сносе памятника.

«Мы помним, когда лет 10 назад была попытка реконструкции площади Ленина, был опрос, и большинство горожан сказало, что памятник находится на своем месте. А если и надо что-то благоустроить, то есть много других острых моментов - разрушающиеся мосты, по Ботаническому саду нельзя после дождя пройти... Если хотите, чтобы слово «благоустройство» носило позитивное значение для псковичей, сделайте хоть что-то от начала и до конца, чтоб спорных моментов не было», - убежден Дмитрий Михайлов.