Общество

Циклон из Польши принесет сильные дожди в Псковскую область

На большую часть центральной России пришло долгожданное тепло, воздух прогрелся до 20 и более градусов. Но в связи с выходом с запада Европы - с территории Польши - глубокого циклона с 8 по 10 августа в регионах ожидаются сильные дожди. С грозами и усилением ветра до 29 метров в секунду.

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, на северо-западе - в Псковской области - дождливо будет 8 и 9 августа. В последний день рабочей недели ливни накроют Новгородскую и Вологодскую области.

В Гидрометцентре ожидают, что вторая половина последнего летнего месяца окажется лучше первой. Паршина также рассказала, что холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и начале августа, направился на крайний северо-восток европейской территории.