Общество

Роспотребнадзор: Более 60% магазинов не соблюдают новые правила выкладки молочной продукции

В России 63 процента магазинов не начали размещать молочную продукцию по новым правилам, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

С 1 июля в стране изменились правила продажи молочной продукции. Теперь молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты в местах продажи нужно размещать так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов. Также должна быть размещена информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

К началу августа Роспотребнадзор проверил почти 5 тысяч магазинов и выявил порядка 8 тысяч нарушений.

Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные с новыми правилами продажи молочной продукции, уже послужили основанием для составления свыше 3 тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Ранее кабмин определил товары, которые при задержании таможней могут храниться не больше суток. В перечень вошли, в частности, рыбная, мясная и молочная продукция, мороженое, мёд, овощи и фрукты, яйца, растения и другое.