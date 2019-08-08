Общество

Семьи с детьми смогут узнавать о положенных льготах с помощью специального сервиса

В «Единой России» в ноябре этого года начнет работу сервис по информированию о льготах для семей с детьми, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Об этом сообщается на сайте партии.

По ее словам, многие меры поддержки семьям с детьми устанавливают региональные и муниципальные власти, при этом гражданам очень сложно ориентироваться в законодательной информации в поисках перечня льгот. Кроме того, подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти в очень немногих регионах.

«Поэтому мы решили создать сервис для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме», — сказала парламентарий.

Важным элементом сервиса станет контактная информация чиновников на местах, у которых граждане смогут узнать о льготах, назначенных для семей с детьми в каждом регионе, отметила она.

Окунева подчеркнула, что недостаток информации о мерах поддержки семей очень негативно влияет на демографическую ситуацию: «люди, не зная о видах помощи со стороны государства, откладывают планы по расширению семьи».

Отмечается, что инициатива о создании спецсервиса уже получила поддержку профильной комиссии Общественной палаты РФ.