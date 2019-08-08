Общество

Сегодня в Пскове нейтрализованы «террористы»

Сегодня, 8 августа, оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Экран-2019», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального и пограничного управлений ФСБ, а также УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, группа неизвестных лиц совершила вооруженное нападение на Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию (Псковский район, деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 5 «б»). Преступники нанесли ранение холодным оружием сотруднику частной охранной организации, осуществлявшему охрану объекта, захватили заложников из числа преподавателей и учеников, находящихся в гимназии. Угрожая взрывами и убийством заложников, преступники выдвинули неприемлемые для руководства страны требования.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Кальяна А.И., «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.

Подводя итоги, отметили, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета.