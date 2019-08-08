Общество

В псковском Росреестре, пояснили почему дома нет, а налог есть

Строительство индивидуальных жилых домов в последние годы все больше набирает обороты. Стремясь к расширению жилплощади и самостоятельному ведению хозяйства, псковичи все чаще меняют благоустроенные квартиры на загородную недвижимость.

Специалисты управления Росреестра по Псковской области рассказали Псковской ленте новостей, какие нюансы необходимо учитывать владельцам загородной недвижимости в случае возведения нового дома на месте старой жилой постройки.

Демонтированный объект необходимо снять с государственного кадастрового учета и прекратить права собственности, говорят работники ведомства. В противном случае налог на снесенное здание будет продолжать начисляться.

Как пояснили в региональном Росреестре, снимать объект недвижимого имущества с учета в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нужно и в том случае, когда прекращается существование объекта в результате уничтожения или гибели в чрезвычайных ситуациях, либо сноса объекта в связи со строительством нового.

Для этого требуется подтвердить факт «гибели» или «уничтожения» объекта недвижимости. Обычного заявления на снятие с государственного кадастрового учета в данном случае не достаточно. Необходим акт обследования, который составляется кадастровым инженером по результатам осмотра территории. Следовательно, после соблюдения данной процедуры можно обратиться в МФЦ с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета и прекращения права собственности на демонтированный дом. Причем сделать это вправе лишь собственник объекта, либо его законный представитель.

Если собственников несколько, они могут подать документы одновременно или оформить нотариальную доверенность на одного владельца, чтобы он выполнил все необходимые действия.

Процедура по снятию с государственного кадастрового учета объекта недвижимости бесплатна.