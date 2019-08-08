Общество

МЧС предупреждает псковичей об усилении ветра

Сегодня, 8 августа, от Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение о неблагоприятном природном явлении:

«Ночью 9 августа по южным районам области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-17 м/с».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС по Псковской области, рекомендации для населения при сильном ветре следующие:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.