Общество

Россельхознадзором по Псковской области запрещен ввоз 19,5 тонн польских яблок

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в фитосанитарном контрольном пункте «Убылинка» Пыталовского района Псковской области запрещён ввоз 19,5 тонн яблок. Подкарантинная продукция следовала автотранспортным средством из Польши в адрес индивидуального предпринимателя в Республику Казахстан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, в результате документарной проверки государственным инспектором Управления выявлено, что в предъявленный на партию продукции фитосанитарный сертификат страны-экспортёра внесены изменения, которые не заверены подписью должностного лица, выдавшего документ.

Ввоз 19,5 тонн яблок на территорию Евразийского экономического союза запрещен.