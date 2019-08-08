Общество

Диспетчер «Псковэнерго» награжден Почетной грамотой «Россетей»

Диспетчер оперативно-диспетчерской группы РЭС-3 Западных сетей филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» Игорь Дмитриев отмечен Почетной грамотой ПАО «Россети». Высокая награда за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие электросетевого комплекса Псковской области приурочена к юбилейной дате со дня рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнерго», весь трудовой путь Игоря Дмитриева связан с энергетикой, в должности диспетчера он работает 24 года. Все это время он отвечает за оперативно-диспетчерское управление электросетевым хозяйством Островского района, а также выполняет обязанности дежурного по базовой подстанции города Острова. В зоне ответственности Игоря Дмитриева находятся 12 высоковольтных подстанций, более 500 трансформаторных подстанций и распредпунктов, более 100 линий электропередачи различных классов напряжения. В городе Остров и Островском районе сосредоточено большое количество ответственных потребителей – больницы, школы, котельные, объекты Минобороны, крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Коллеги отмечают высокий профессионализм Игоря Дмитриева, умение принимать взвешенные решения при сложных переключениях, его ответственный подход к выводу в ремонт и включению в работу оборудования, в случае нештатных ситуаций - восстановлению в кратчайшее время электроснабжения потребителей. Труд Игоря Дмитриева неоднократно был отмечен почетными грамотами «Псковэнерго».