Общество

Руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний успешно защитил в суде интересы медика

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску члена профсоюза работников здравоохранения к Управлению Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное). В иске были заявлены следующие требования: обязать УПФР включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды работы в должности медсестры терапевтического отделения в районном медицинском объединении, а также период отпуска по беременности и родам во время работы в той же должности в том же объединении.

Кроме того, заявительница просила обязать УПФР в Пскове и Псковском районе Псковской области включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в льготном исчислении как 1 год за 1 год и 6 месяцев, период работы в должности медсестры палатной в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой реанимации и интенсивной терапии одного из государственных учреждений здравоохранения Псковской области.

По результатам рассмотрения исковых требований члена профсоюза, исследования представленных сторонами доказательств судом было вынесено решение, которым исковые требования были удовлетворены в полном объеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Правовую помощь члену профсоюза при составлении искового заявления и представлении интересов в суде оказывал руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.