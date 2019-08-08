Псковская таможня сообщает об ограничениях потока автомобилей на МАПП Бурачки

По информации Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики 20 мая начата реконструкция таможенного пункта пропуска Терехово на территории Латвийской Республики (с российской стороны сопредельный пункт пропуска МАПП Бурачки). В ТПП «Терехово» введены временные ограничения потока транспортных средств. На российскую сторону подача транспортных средств значительно сокращена, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева. В связи с этим Псковская таможня рекомендует перевозчикам выбирать маршрут следования из Латвии через другие пункты пропуска.
В Псковской области на российско-латвийской границе функционирую пункты пропуска: МАПП Убылинка, МАПП Лудонка (только для легкового транспорта), ДАПП Брунишево (для легкового транспорта), на российско-эстонской границе – МАПП Куничина Гора, МАПП Шумилкино.