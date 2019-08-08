Общество

В России началась подготовка к переписи населения 2020 года

Сотрудники Росстата начали подготовку к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на медиаофис ВПН-2020.

«До начала главного статистического события десятилетия осталось чуть больше года, и сейчас Россия вступает в активную фазу его подготовки. Во всех регионах страны созданы межведомственные комиссии по проведению переписи, а сотрудники Росстата приступили к актуализации адресного фонда», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Первоочередной задачей станет обновление информации о жилых и нежилых помещениях и детализация карт населенных пунктов, отметили в медиаофисе.

«Деятельность регистраторов является важной частью подготовки к Всероссийской переписи населения — чем более точно будет определено количество домов в каждом городе или селе, тем более полно будет учтено их население в 2020 году. На основе собранных регистраторами данных специалисты Росстата проведут переписное районирование — формирование на карте страны счетных и переписных участков», — сообщили организаторы.

Согласно законодательству, перепись населения должна происходить в России не реже одного раза в 10 лет. Предыдущая перепись проводилась в 2010 году. По итогам переписи население России составило около 143,4 млн человек, из них — около 66,4 млн мужчин и 76,9 млн женщин.