Общество

На ежегодной конференции в Пскове поздравили строителей с наступающим праздником

Ежегодная конференция, посвященная Дню строителя, состоялась в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, мероприятие прошло 8 августа, в конференц-зале спортивно-развлекательного комплекса «Простория». Участие в нем приняли руководители области и города Пскова, представители строительных и проектных организаций региона и ветераны отрасли.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с наступающим праздником собравшихся поздравил его заместитель Василий Осипов. Он отметил, что строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике области, а строители сегодня обладают самыми современными технологиями и строительными материалами. Вице-губернатор пожелал присутствующим новых интересных проектов, дальнейших успехов, счастья и благополучия и вручил приветственный адреса главы региона президенту Ассоциации строителей Псковской области Владимиру Моисееву.

В свою очередь председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов отметил, что в этот день вся страна осознает важность строительной профессии. «Без нас людям было бы негде жить - мы бы любовались солнцем, но страдали от дождя. В любую погоду мы делаем то, что от нас требуется. Благодаря этому люди могут жить в красивых городах в тепле и комфорте», - подчеркнул руководитель ведомства.

От имени депутатов Псковской городской Думы с профессиональным праздником строителей поздравил Валерий Тюменцев. Он подчеркнул, что строительная отрасль - сложная, ответственная и очень важная, как для людей, так и для экономики, так как строительство любого объекта дает дополнительные рабочие места. «Мы видим, как Псков растет и хорошеет прямо на глазах. Спасибо за ваш труд, с праздником!» - сказал парламентарий и вручил Сергею Грахову поздравительный адрес и.п. главы Пскова Елены Полонской.

В продолжение торжественной церемонии лучшие строители региона получили Почетные грамоты и Благодарственные письма Администрации Псковской области и профильных комитетов.

Напомним, День строителя в России традиционно отмечается во второе воскресенье августа. На сегодняшний день в Псковской области трудится более 7 тысяч рабочих-строителей.