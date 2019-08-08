Общество

Власти Псковской области обсудили особенности градостроительных регламентов

В преддверии Дня строителя губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, речь, в частности, шла о новых градостроительных регламентах, предложенных управлением архитектуры и градостроительства администрации региона. Начальник управления Евгений Шапкин в своем выступлении сделал акцент, что по новым правилам в несколько раз увеличатся требования по количеству парковочных мест в местах жилой застройки и рядом с социальными объектами, а также в сторону увеличения будут пересмотрены нормативы по строительству улично-дорожной сети.

Принимавший участие в совещании генеральный директор строительной компании "Скандинавия" Игорь Поляков рассказал, что псковские застройщики уже создали рабочую группу, в рамках которой изучаются новые градостроительные регламенты и разрабатываются проектные решения. «В первую очередь застройка должна быть удобной и функциональной», - обратил внимание Михаил Ведерников.

Новым пятном под жилую застройку может стать территория Ступниково, расположенная на северо-востоке Пскова. Раньше там планировалась вторая очередь особой экономической зоны «Моглино», но в нынешних реалиях, из-за плотной частной жилой застройки, размещение производств там невозможно, отметила вице-губеранатор Нинель Салагаева. Михаил Ведерников предложил проработать возможность жилищного строительства на указанной площадке.

Еще один рассмотренный вопрос касался обеспечения жильем детей-сирот. Губернатор отметил, что объем финансирования программы растет, количество выделенных квартир тоже, но, тем не менее, темпы пока недостаточные. «В этом году мы предоставим 162 жилых помещения, а ежегодно необходимо выделять 220 квартир. Чтобы полностью закрыть вопрос нужно 2,6 млрд рублей - колоссальные средства для региона. Сейчас в Правительстве РФ рассматривается консолидированное предложение от регионов, в том числе от Псковской области, по которому финансирование покупки квартир для сирот старше 23 лет возьмет на себя федеральный бюджет. В случае принятия положительного решения это серьезно облегчит нам задачу», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, он поручил проработать с застройщиками вопрос строительства социального жилья для этой категории граждан, служебного жилья для врачей и учителей, а также для переселенцев из аварийного жилья. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на мероприятия по сокращению непригодного для проживания аварийного жилищного фонда в консолидированном бюджете предусмотрено финансирование в размере более 1,7 млрд рублей. Средства будут направлены на расселение 168 аварийных домов, в которых проживает более 2 тыс человек, напомнил Глава региона.

Также на совещании были представлены несколько участков общей площадью более 40 гектаров, которые могут быть предоставлены инвесторам для строительства социально значимых и коммерческих объектов.