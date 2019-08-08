Общество

Псковские власти проверили качество ремонта на двух улицах и во дворе переулка Машиниста. ФОТО

Псковские власти проверили качество ремонтных на улицах Рельсовая и Железнодорожная, а также прошлогоднего ремонта двора дома №5 по пер. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, депутат по этому округу Сергей Колосов и и. п. главы Пскова Елена Полонская.

Улицы Рельсовая и Железнодорожная были отремонтированы в этом году на средства федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая сумма финансирования составила более 12 млн рублей.

«Эти улицы теперь - лучшие дороги в городе. Ни с нашей стороны, ни со стороны жителей нареканий нет. До ремонта дорог в этом месте, по сути, не было, плавали утки. Теперь очень ровное и качественное дорожное покрытие», - заявил Сергей Колосов по итогам осмотра.

Далее участники контрольного выезда осмотрели двор дома №5 по пер. Машиниста. Его отремонтировали в прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В частности, здесь было обновлено дорожное покрытие, установлено освещение, спилены старые деревья, оборудована парковка. В этом году на установленной во дворе 5 лет назад детской площадке появились безопасный настил и скамейки, а рядом расположилась воркаут-площадка.

Как рассказал местный активист Борис Афанасьев, жильцы дома очень довольны не только самим фактом проведенного ремонта, но также его качеством, и благодарны своему депутату, который помог с оформлением необходимых документов и продвижением этого проекта.

«В этом доме живут активные псковичи, они несколько лет добивались, в том числе и через суд, ремонта своего двора. Я только помог наконец осуществить это. Но все идет к тому, что данный микрорайон может стать лучшим в Пскове», - подчеркнул Сергей Колосов.

«Приятно, что этот некогда заброшенный район города обрел новую жизнь», - отметила Елена Полонская.