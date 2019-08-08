Общество

Жителей восточной части Псковской области предупреждают о скором усилении дождя

От Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» получено предупреждение об опасном природном явлении: Как Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении, предупреждение пришло 8 августа, в 20.20.

Источник: pixabay.com

В ближайшие 3 часа, с сохранением в первой половине ночи 9 августа по юго-востоку и востоку области ожидается очень сильный дождь.

Рекомендации для населения при сильном дожде:

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- если сильный дождь застал Вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

- если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Для водителей:

- заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;

- не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;

- если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напоминаем:

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».