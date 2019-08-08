Общество

Представители «Красного креста» организовали в Новоржеве оздоровительную площадку для детей

Второй раз в период летних каникул Псковский красный крест организует отдых для детей из числа целевой группы российско-норвежской программы «Социальная защита детей». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении организации, в начале августа летняя оздоровительная площадка Красного Креста начала свою работу в Новоржеве и собрала детишек из малообеспеченных семей.

Каждое утро августа 20 мальчишек и девчонок спешат туда, где их ждет масса интересных мероприятий. На площадке организовано двух разовое горячее питание, сумма, выделяемая на один день, составляет 175,00 рублей на ребенка и вполне достаточная для того, чтобы каждый день на столе для ребят были фрукты и сладости, соки и угощения.

«Добровольцы из числа педагогического состава Новоржевской средней общеобразовательной школы, на базе которой организована летняя оздоровительная площадка, предоставили детям и подросткам замечательную возможность окунуться в мир творчества и поучаствовать в увлекательных Уроках по темам Красного Креста и Здорового образа жизни. В программе очередной смены детей ожидает масса интересных и развлекательных, игровых и познавательных затей и конкурсов. Особое внимание уделено проведению мероприятий, которые способствуют укреплению здоровья детей, развитию их познавательных интересов и расширению знаний об окружающем мире», - отметили в отделении организации.

Кроме того, в «Красном кресте» добавили, что с первых дней пребывания на площадке дети с нескрываемым азартом соревнуются в веселых эстафетах и готовятся к спортивному празднику «Мы за здоровый образ жизни». С увлечением и творческим подходом участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, и, конечно же, рисуют солнышко, которому они радуются каждый день, проведенный под знаком Красного Креста. Также для спортивных мероприятий Красный Крест приобрел достаточное количество мячей и игр, а для награждения победителей конкурсов и викторин в распоряжение организаторов летней площадки были переданы призы и сувениры.