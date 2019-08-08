Общество

Делопроизводитель в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше, чем его коллеги в Москве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты делопроизводителей в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, делопроизводитель в Пскове в среднем получает 25 000 рублей, что выше на 2 тысячи по сравнению с показателями конца прошлого года - обзор от 19 декабря 2018 г.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 28 000 рублей, Великий Новгород - 25 000 рублей, Смоленск - 25 000 рублей, Ленинградская область - 31 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц (42 000 рублей, обзор от 19 декабря 2018 г.), а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц (34 000 рублей).

При этом к кандидату предъявляются следующие требования: ведение документооборота компании, регистрация и обработка корреспонденции, ведение телефонных переговоров и работа с клиентами, контроль своевременного исполнения документов, ведение архива документов, знание основных положений ЕГСД (Единой государственной системы делопроизводства) и нормативно-правовых актов, содержащих правила ведения документации в определенной организации.

Для того чтобы стать делопроизводителем, необходимо: высшее образование (желательно: экономика, документоведение, архивоведение), владение ПК и офисной техникой, умение работать с документами (оформление, ведение реестров, архивирование и т.п.), умение вести коммуникации с клиентами, опыт работы на аналогичной или схожей должности от 1 года.