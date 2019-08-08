Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Грандиозная выставка-продажа шуб
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Женщина на рыбалке: экипировка
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Организация активного отдыха
Об «успехах» импортозамещения
Убрать нельзя оставить
Моно вместо стерео
Мини-юбки под запретом
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Общество 08.08.2019 10:000 ПЛН-ТВ: Какие мясные продукты можно купить в Неелово? 09.08.2019 08:450 Российским школам рекомендовали закупить шлемы дополненной реальности 09.08.2019 08:290 В России утвердят национальный стандарт на школьную форму 09.08.2019 08:180 Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей 09.08.2019 08:110 Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО 09.08.2019 08:000 Делопроизводитель в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше, чем его коллеги в Москве
 
 
 
Самое популярное 07.08.2019 16:3321 Мини-юбки под запретом: администрация Псковской области ввела дресс-код 08.08.2019 09:100 Прибытие поезда Москва - Псков задерживается из-за инцидента в Старой Руссе 06.08.2019 17:235 Моно вместо стерео 08.08.2019 08:278 Сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. ФОТО и ВИДЕО 06.08.2019 17:200 Мы не прогнозируем 32 градуса тепла и сухую погоду в Псковской области - Тала Нещадимова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Делопроизводитель в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше, чем его коллеги в Москве

09.08.2019 08:00|ПсковКомментариев: 0

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты делопроизводителей в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, делопроизводитель в Пскове в среднем получает 25 000 рублей, что выше на 2 тысячи по сравнению с показателями конца прошлого года  - обзор от 19 декабря 2018 г.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 28 000 рублей, Великий Новгород - 25 000 рублей, Смоленск - 25 000 рублей, Ленинградская область - 31 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц (42 000 рублей, обзор от 19 декабря 2018 г.), а в Санкт-Петербурге  – 37 000 рублей в месяц (34 000 рублей).

При этом к кандидату предъявляются следующие требования: ведение документооборота компании, регистрация и обработка корреспонденции, ведение телефонных переговоров и работа с клиентами, контроль своевременного исполнения документов, ведение архива документов, знание основных положений ЕГСД (Единой государственной системы делопроизводства) и нормативно-правовых актов, содержащих правила ведения документации в определенной организации.

Для того чтобы стать делопроизводителем, необходимо: высшее образование (желательно: экономика, документоведение, архивоведение), владение ПК и офисной техникой, умение работать с документами (оформление, ведение реестров, архивирование и т.п.), умение вести коммуникации с клиентами, опыт работы на аналогичной или схожей должности от 1 года.

Теги: #вакансия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 209 человек
09.08.2019, 08:530 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр исполнили возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского. ФОТО 09.08.2019, 08:451 Российским школам рекомендовали закупить шлемы дополненной реальности 09.08.2019, 08:390 Псковичи могут стать участниками всероссийской акции «Уличный красава» 09.08.2019, 08:291 В России утвердят национальный стандарт на школьную форму
09.08.2019, 08:180 Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей 09.08.2019, 08:110 Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО 09.08.2019, 08:000 Делопроизводитель в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше, чем его коллеги в Москве 08.08.2019, 22:490 Представители «Красного креста» организовали в Новоржеве оздоровительную площадку для детей
08.08.2019, 22:340 Эксперт дал рекомендации по подготовке россиян к отопительному сезону 08.08.2019, 22:060 Жителей восточной части Псковской области предупреждают о скором усилении дождя 08.08.2019, 21:360 Проходящее в Печорском районе ориентирование участников военных игр «Десантный взвод» покажут в трансляции 08.08.2019, 21:130 В России впервые попался сельдяной король
08.08.2019, 20:501 Минпросвещения проконтролировало строительство и ремонт детсадов и школ в Псковской области 08.08.2019, 20:300 Детская конституция 08.08.2019, 20:150 День физкультурника отметят в Пскове масштабными спортивными тренировками и соревнованиями 08.08.2019, 20:012 Стала известна зарплата российских космонавтов
08.08.2019, 19:412 Псковские власти проверили качество ремонта на двух улицах и во дворе переулка Машиниста. ФОТО 08.08.2019, 19:211 Власти Псковской области обсудили особенности градостроительных регламентов 08.08.2019, 18:550 На ежегодной конференции в Пскове поздравили строителей с наступающим праздником 08.08.2019, 18:450 В Великих Луках 19-летний наркоторговец получил 5,5 лет колонии
08.08.2019, 18:310 В рамках всероссийской акции «День спорта с Росгвардией» в Пскове прошли соревнования по волейболу 08.08.2019, 18:212 Престольный праздник в честь Целителя Пантелеимона пройдет завтра в древнем восстанавливающемся монастыре в 4 км от Пскова 08.08.2019, 18:020 Руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний успешно защитил в суде интересы медика 08.08.2019, 18:010 В Псковской области начала работу «горячая линия» связи с избирателями
08.08.2019, 17:530 Грозы и ливни возможны завтра в Псковском регионе 08.08.2019, 17:460 В России началась подготовка к переписи населения 2020 года 08.08.2019, 17:400 В гонке преследования соревнованись участники Международного конкурса «Десантный взвод-2019» на полигоне «Струги Красные» 08.08.2019, 17:352 Только иностранцы-соотечественники зачислены на бюджетные места в ПсковГУ
08.08.2019, 17:271 Автомобиль изъяли у должника псковские приставы 08.08.2019, 17:191 Вино предложили приравнять к сельскохозяйственным продуктам 08.08.2019, 17:091 Число абитуриентов из Псковской области выросло на 20% в ПсковГУ 08.08.2019, 17:020 Россельхознадзором по Псковской области запрещен ввоз 19,5 тонн польских яблок 
08.08.2019, 16:504 Нинель Салагаева: Чувство стиля надо прививать со школьной скамьи 08.08.2019, 16:420 Белоруса, подозреваемого в серии разбоев, задержали в Опочке 08.08.2019, 16:391 Древняя форма для изготовления пуль найдена в Пскове 08.08.2019, 16:310 Большинство россиян назвали книгу хорошим подарком
08.08.2019, 16:221 Руководитель областного комитета по сельскому хозяйству: Введение дресс-кода для сотрудников региональной администрации - правильное решение 08.08.2019, 16:160 Псковская таможня сообщает об ограничениях потока автомобилей на МАПП Бурачки 08.08.2019, 16:121 Не поступившие на бюджет абитуриенты смогут бесплатно учиться на заочном отделении ПсковГУ 08.08.2019, 16:090 Дмитрий Михайлов о сбитой «дыхалке», снятых кандидатах и «Летучем голландце»
08.08.2019, 16:080 На пляж в Новой Зеландии вынесло крупную партию кокаина 08.08.2019, 16:060 Министерства утвердили список «культурных нормативов» для российских школьников 08.08.2019, 16:051 Абитуриенты, набравшие более 230 баллов за ЕГЭ, получат подарок от ПсковГУ 08.08.2019, 15:565 При Турчаке госслужащие в областной администрации стали более вольготно одеваться - псковский омбудсмен
08.08.2019, 15:480 Наталья Ильина: В этом году уровень абитуриентов однозначно выше, чем в 2018 08.08.2019, 15:130 Россияне стали чаще обращаться в Роструд из-за вопросов оплаты труда 08.08.2019, 15:050 Турнир по шахматному блицу пройдет в Пскове ко Дню физкультурника 08.08.2019, 14:510 Семьи с детьми смогут узнавать о положенных льготах с помощью специального сервиса
08.08.2019, 14:400 Закончился этап регистрации на выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей 08.08.2019, 14:331 Диспетчер «Псковэнерго» награжден Почетной грамотой «Россетей» 08.08.2019, 14:316 В псковском Росреестре, пояснили почему дома нет, а налог есть 08.08.2019, 14:230 Больше всего кандидатов зарегистрировано на выборах главы Дновского района
08.08.2019, 14:210 В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси 08.08.2019, 14:111 Минфин предложил ограничить функции министерств 08.08.2019, 14:070 МЧС предупреждает псковичей об усилении ветра 08.08.2019, 13:594 Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей
08.08.2019, 13:520 Памятник Ленину находится на своем месте - коммунист Дмитрий Михайлов 08.08.2019, 13:461 В Пскове прошла конференция Торгово-промышленной палаты 08.08.2019, 13:420 В Великих Луках в День физкультурника пройдут Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» 08.08.2019, 13:410 Минпромторг в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиля в России
08.08.2019, 13:351 Сегодня в Пскове нейтрализованы «террористы» 08.08.2019, 13:320 Заседание исторического кружка «Изборская пятница» состоится 16 августа 08.08.2019, 13:280 В Псковском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже 08.08.2019, 13:262 Роспотребнадзор: Более 60% магазинов не соблюдают новые правила выкладки молочной продукции
08.08.2019, 13:230 Циклон из Польши принесет сильные дожди в Псковскую область 08.08.2019, 13:170 Опекунам хотят вернуть индексацию пенсий 08.08.2019, 13:120 На границе Псковской области выявлено три попытки незаконного перемещения сигарет 08.08.2019, 13:080 Новый сезон клубных концертов фестиваля живой музыки «Добрый рок» стартует через месяц в клубе TIR
08.08.2019, 13:050 Василий Осипов проверил подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе 08.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 08.08.2019, 12:584 Максим Жаворонков: Одежда чиновников - не главное 08.08.2019, 12:431 На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
08.08.2019, 12:270 Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода товарных вагонов 08.08.2019, 12:200 За нарушение требований к деятельности ведомственной охраны предложили штрафовать 08.08.2019, 12:150 Правила индексации пенсии для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, остаются прежними 08.08.2019, 12:110 Режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов стал победителем Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция - детям»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.