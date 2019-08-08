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Общество

Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей

09.08.2019 08:18|ПсковКомментариев: 0

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приступил к тестированию технологии для поиска пропавших людей по аэрофотоснимкам на основе нейросети. Соответствующее решение для обнаружения человека разработал «Вымпелком», рассказал «Известиям» руководитель направления по использованию беспилотников общественной организации Александр Ломоносов.

По его словам, сейчас нейросеть обучают отличать снимки, на которых есть люди или оставленные ими предметы, от фотографий, на которых их нет. До этого фильтровать снимки спасателям помогали волонтеры. Для проверки примерно 2,5 тыс. кадров, собранных за день, требовались 30 человек и около семи часов. Сейчас технология позволяет фильтровать изображения с точностью до 98% за 12,5 часа, что дает возможность экономии времени, потраченного волонтерами, в 2,5 раза.

Кроме того, в июне «Мегафон» и «Лиза Алерт» протестировали социальный поисковый сервис на основе Big Data. Суть его заключается в том, что абонентам, которые находятся в зоне, где последний раз видели пропавшего человека, рассылаются сообщения с его описанием. Предложения помочь получают только клиенты, давшие согласие на рассылку. Аналогичный сервис с конца прошлого года использует «Вымпелком».

Источник: Псковская Лента Новостей
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